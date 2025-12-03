Haberler

Cevdet Yılmaz: "2026 Yılı Sonunda Enflasyonu Yüzde 20'nin Altına Düşürmeyi Hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin enflasyonu düşürmek için yürütülecek bütüncül politikaların detaylarını paylaştı. Kasım ayında enflasyon oranı yüzde 0,87 olarak gerçekleşti ve yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye düştü. 2026 sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirme hedefi belirlendi.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Para politikası, maliye politikası ve yapısal dönüşümleri içeren bütüncül politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam ederek 2026 yılı sonunda yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedeflediğimiz enflasyon oranı geriledikçe öngörülebilirlik artacak, yatırım ortamı iyileşecek, sosyal refah kalıcı şekilde yükselecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Programımızın temel önceliği olan enflasyonun düşürülmesinde olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz. Dönemsel etkilerin azalmasıyla kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 oranında gerçekleşmiştir. Aylık enflasyonun belirgin bir şekilde yavaşlamasıyla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesine inmiştir. Böylece dezenflasyon sürecinin başladığı 2024 yılı haziran ayından bugüne enflasyon oranında düşüş 44 puanı aşmıştır.

Gıda fiyatlarındaki mevsim koşullarına bağlı geçici etkilerin kasım ayında olumlu yönde değişmesinin yanı sıra kira enflasyonu başta olmak üzere hizmet enflasyonundaki iyileşmenin belirginleşmesi, dezenflasyon sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmuştur. Bu kalemlere ek olarak temel mal enflasyonundaki düşüşün de sürdüğünü ve yıllık yüzde 18,6 düzeyine gerilediğini görmekteyiz.

"Enflasyon beklentileri iyileşmektedir"

Ekonomideki dengelenme ile enflasyondaki talep kaynaklı baskılar azalmakta ve enflasyon beklentileri iyileşmektedir. Ekonomide elde ettiğimiz kazanımlarla beraber hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam etmesini ve önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin bu kanaldan daha güçlü bir şekilde destekleneceğini öngörüyoruz. Bir yandan mali disiplini sürdürürken, diğer yandan yönetilen/yönlendirilen fiyatlar başta olmak üzere maliye politikaları ile de enflasyonla mücadeleyi güçlendireceğiz. Ayrıca, sosyal konut ve gıda başta olmak üzere arz yönlü politikalarla da enflasyonla mücadelemizi bütüncül bir çerçevede kararlılıkla sürdüreceğiz.

Verimlilik artışı sağlayan, dengeli ve sürdürülebilir büyüme politikamız önümüzdeki dönemde de enflasyonla mücadeleye katkı sağlamaya devam edecektir.

Para politikası, maliye politikası ve yapısal dönüşümleri içeren bütüncül politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam ederek 2026 yılı sonunda yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedeflediğimiz enflasyon oranı geriledikçe öngörülebilirlik artacak, yatırım ortamı iyileşecek, sosyal refah kalıcı şekilde yükselecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
