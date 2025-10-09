Haberler

Enez'de Kefal Balıkçıların Yüzünü Güldürdü

Enez ilçesinde balıkçılar, sağanağın ardından denize açılarak 500 kilogram kefal yakaladı. Balıkların kilogram fiyatı 150 lira olarak belirlendi.

Enez ilçesinde ağlara takılan kefal balıkçıların yüzünü güldürdü.

İlçede etkili olan sağanağın ardından denize ağlarını atan balıkçılar Çağrı Engin ve İsmail Yeni, bol miktarda kefal yakaladı.

Yaklaşık 500 kilogram balıkla limana dönen balıkçılar, kefalin kilogramını 150 liradan satışa sundu.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
