Haberler

Enez'de Geleneksel Trap Atış Yarışması Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enez ilçesinde düzenlenen trap atış yarışmasına 120 avcı katıldı. Farklı kategorilerde düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Enez ilçesinde trap atış yarışması düzenlendi.

Göller mevkisinde düzenlenen yarışmaya 120 avcı katıldı.

Enez Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Yalçın Bitikli, geleneksel hale gelen yarışmayı bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Profesyonel, veteran, amatör ve kadın olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin 6. nesil savaş uçağıyla yeni bir test uçuşu gerçekleştirdi

ABD ve Rusya'nın uykularını kaçıran görüntü! Uzaya kadar çıkabiliyor
Osimhen oynayacak mı? İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.