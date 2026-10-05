Enez'de geleneksel trap atış yarışmalarına yaklaşık 140 sporcu katıldı

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Edirne'nin Enez ilçesinde, geleneksel trap atış yarışmaları düzenlendi.

Enez Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından düzenlenen yarışmalar, deniz yolu Tatlısu Gölü karşısında gerçekleştirildi. Trakya'nın farklı bölgelerinden yaklaşık 140 sporcunun katıldığı yarışmalar sona erdi.

Yarışmalarda profesyonel trap kategorisinde Ahmet Kireç birinci, Ümit Bacı ikinci, İsmail Cin üçüncü oldu. Veteran trap kategorisinde Nureddin Kılıç birinciliği, Hasan Başkurt ikinciliği, Yalçın Bitikli üçüncülüğü elde etti.

Amatör trap kategorisinde Kerem Bacı birinci, Atakan Tetik ikinci, Poyraz Önüm üçüncü olurken, lisanslı gençler trap kategorisinde Halit Aslan birinci, Emre Gökçer ikinci, Mehmet Dağlı üçüncü oldu.

Yarışmalar kapsamında hediye çekilişi de yapıldı. Eserler Gıda sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte yarışmacılara çeşitli hediyeler verilirken, dereceye girenlere kalamar hediye edildi.

Hediyeler, Eserler Gıda adına Cavit Eser ve Enez Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Yalçın Bitikli tarafından verildi.

Bitikli, yarışmaya katılan ve organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA