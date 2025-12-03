Haberler

Bakan Bayraktar, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Yetkilileriyle Görüştü

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya LNG Zirvesi'nde ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Direktörü Thomas R. Hardy ve İstanbul Başkonsolosu Michael Lally ile enerji ilişkilerini geliştirmek üzerine görüşmeler yaptı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Dünya LNG Zirvesi kapsamında ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) Direktörü Thomas R. Hardy ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lally ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da düzenlenen Dünya LNG Zirvesi kapsamında Amerika Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) Direktörü Thomas R. Hardy ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lally'i kabul ettik. Görüşmede, nükleer ve LNG başta olmak üzere Türkiye ve ABD arasındaki enerji ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik USTDA ile yürütebileceğimiz ortak çalışmaları değerlendirdik."

Kaynak: ANKA / Güncel
