Endonezya ve ABD'nin Askeri Tatbikatı Başladı

Endonezya ve ABD'nin, Hint-Pasifik bölgesinde ortaklarıyla her yıl düzenlediği 11 günlük ortak askeri tatbikat başladı.

Endonezya ordusu yetkililerinden General Tandyo Budi Revita, Endonezya Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde düzenlenen,"Süper Garuda Kalkanı" adlı tatbikatın bölgesel bağları güçlendirmeye odaklandığını belirtti.

Endonezya ve ABD öncülüğünde 2009'dan beri her yıl düzenlenen tatbikata Avustralya, Japonya, Singapur, İngiltere, Fransa, Kanada, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Brezilya ve Güney Kore'den askerler de katılıyor. Böylece tatbikatta yaklaşık 6 bin 500 asker yer alıyor.

Cakarta ve Sumatra Adası'nın bazı bölgelerinde düzenlenen 11 günlük tatbikatın 4 Eylül'de sona ermesi bekleniyor.

ABD yönetiminin, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini engellemeye yönelik adımlar attığı belirtiliyor.

Bu kapsamda ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Direktörü Kash Patel, 31 Temmuz'da Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini engellemek ve siber suçlar gibi meselelerle mücadele etmek amacıyla Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da bağımsız bir ofis açtıklarını duyurmuştu.