Endonezya Deniz Kuvvetleri'nden Nefes Kesen Gösteri
Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne ait akrobasi timi, 2024 Bali Uluslararası Havacılık Fuarı'nda sergiledikleri etkileyici manevralarla katılımcıları büyüledi. 18-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuar, Güneydoğu Asya'nın en önemli havacılık etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.
CAKARTA, 19 Eylül (Xinhua) -- Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi, 2024 Bali Uluslararası Havacılık Fuarı'nda sergiledikleri nefes kesen manevralarla izleyicileri büyüledi.
18-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen havacılık fuarı, Güneydoğu Asya'nın havacılık, aero teknoloji ve savunma alanındaki en önemli etkinliği olarak öne çıkıyor.