Üye Girişi
Haberler

Endonezya Deniz Kuvvetleri'nden Nefes Kesen Gösteri

Endonezya Deniz Kuvvetleri'nden Nefes Kesen Gösteri
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne ait akrobasi timi, 2024 Bali Uluslararası Havacılık Fuarı'nda sergiledikleri etkileyici manevralarla katılımcıları büyüledi. 18-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen fuar, Güneydoğu Asya'nın en önemli havacılık etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

CAKARTA, 19 Eylül (Xinhua) -- Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi, 2024 Bali Uluslararası Havacılık Fuarı'nda sergiledikleri nefes kesen manevralarla izleyicileri büyüledi.

18-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen havacılık fuarı, Güneydoğu Asya'nın havacılık, aero teknoloji ve savunma alanındaki en önemli etkinliği olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güneydoğu Asya Etkinlikler Havacılık Endonezya Teknoloji Savunma Turizm Güncel Eylül Spor

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 20 Eylül Koç, Kova, Aslan, İkizler burcu yorumu MasterChef Brudet tarifi! En güzel Brudet tarifi! Brudet tarifi nasıl yapılır? Brudet için malzemeler! MasterChef Boşnak Mantısı tarifi! En güzel Boşnak Mantısı tarifi! Boşnak Mantısı tarifi nasıl yapılır? Boşnak Mantısı için malzemeler! KIZIL GONCALAR YENİ SEZON FRAGMANI! Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman? MasterChef Kaymaçina tarifi! En güzel Kaymaçina tarifi! Kaymaçina tarifi nasıl yapılır? Kaymaçina için malzemeler! MasterChef Elbasan Tava tarifi! En güzel Elbasan Tava tarifi! Elbasan Tava tarifi nasıl yapılır? Elbasan Tava için malzemeler! Belgrad nerede? Belgrad'a ne zaman gidilir? Belgrad vize istiyor mu? Balkan yemekleri neler, tarifi ne? MasterChef'te Balkan mutfağı lezzetleri! Boşnak mantısı, elbasan tava, kaymaçina nasıl yapılır? Instagram Atatürk'ün fotoğrafını neden kaldırdı? Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi? Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });