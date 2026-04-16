Endonezya'dan kaçak getirilen pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

Endonezya'dan kaçak yollarla getirdikleri 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen pırlantanın 3 milyon dolar değerinde olduğu ve Türkiye'de bugüne kadar yakalanan en büyük kaçak pırlanta olduğu belirlendi.

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince değerli taş kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda, Endonezya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen pırlantanın Kapalıçarşı'da satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Polis, düzenlenen operasyonla pırlantayı satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Çalışmaların devamında, 12 Nisan'da Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen ve şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.

TÜRKİYE'DE YAKALANAN EN BÜYÜK DEĞERLİ TAŞ

Yapılan incelemede taşın 80 karat olduğu, Türkiye genelinde bugüne kadar yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

