Albüm: Çinli Markalar Endonezya'nın Elektrikli Araç Pazarında Yüzde 90 Paya Ulaştı
CAKARTA, 2 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'daki elektrikli araç satışları, 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 95,9 artarak 33.150 adede ulaştı.
Endonezya Otomotiv Sanayicileri Birliği'nin verilerine göre, hızla büyüyen pazarın halihazırda yüzde 90'ını elinde bulunduran Çinli markalar, yerel tüketicilerin beğenisini kazanmış durumda.
