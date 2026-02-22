Endonezya'daki altın madeninde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Orta Papua bölgesindeki bir altın madeninde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Antara haber ajansına göre, Orta Papua'daki bir altın madeninde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda iki kişi yaşamını yitirirken, güvenlik güçleri maden sahasında bulunan 26'sı Çin vatandaşı olmak üzere toplam 75 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Kurbanlardan birinin kimliği tespit edilirken, diğeri için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.