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Endonezya'dan yılın ikinci yarısı için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık teşvik paketi

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Endonezya hükümeti, yılın ikinci yarısı için ulaşım, gıda yardımı ve mesleki eğitim gibi alanlara odaklanan yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki teşvik paketini onayladı.

Endonezya hükümeti, yılın ikinci yarısı için yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde teşvik paketini onayladı.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, düzenlediği basın toplantısında hükümetin teşvik paketine ilişkin açıklama yaptı.

Hartarto, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'dan teşvik paketi hazırlanması konusunda talimat aldıklarını söyledi.

Konuya ilişkin ilgili bakanlıklarla görüşmeler de gerçekleştirdiklerini belirten Hartarto, 1,5 milyar dolar değerindeki teşvik paketinin hazırlandığını ve onaylandığını kaydetti.

Teşvik paketinin ulaşım, gıda yardımı ve mesleki eğitim gibi konulara odaklanması ve yıl sonuna kadar ekonomik ivmeyi korumaya yardımcı olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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