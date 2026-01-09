Haberler

Çalışma Bakanı Işıkhan: "Her Bir Vatandaşımızın Refahını Korumayı ve Sosyal Haklarını Genişletmeyi Sürdüreceğiz"

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı. Bakan, emeklilere en iyi hizmetleri sunma ve sosyal hakları genişletme sözü verdi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin, "Değerli emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize en iyi hizmetleri sunabilmek için Sosyal Güvenlik bütçemizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına yoğun şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte her bir vatandaşımızın refahını korumayı ve sosyal haklarını genişletmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı. Işıkhan paylaşımında şunları kaydetti:

"En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Ülkemizin kıymetli emektarları için atılan bu kıymetli adım dolayısıyla Gazi Meclisimize teşekkür ediyorum. Değerli emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize en iyi hizmetleri sunabilmek için Sosyal Güvenlik bütçemizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına yoğun şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte her bir vatandaşımızın refahını korumayı ve sosyal haklarını genişletmeyi sürdüreceğiz. Başımızın tacı emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

