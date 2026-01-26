Afyonkarahisar'da elektrik üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Davulga beldesinde bulunan elektrik üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, tesiste hasara yol açtı.
Davulga beldesinde elektrik üretimi yapılan tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede yayılan alevler, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel