Emine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi ile bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'u ziyaret eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'u ziyaret eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva ile bir araya geldi.

Paskalya Bayramı'nda Demir Kilise adıyla bilinen Sveti Stefan Kilisesi'ndeki ayine katılmak için İstanbul'a gelen Radeva, Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Radeva, 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen ve ardından açılışı yapılan Demir Kilise için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Radeva, İstanbul'daki laleleri çok merak ettiğini ve özellikle Emirgan Korusunu ziyaret edeceğini iletti. Desislava Radeva, Bulgar güllerinin ününü bildiğini ifade eden Emine Erdoğan'a dondurulmuş Bulgar gülü hediye etti ve Bulgaristan'a davet etti. Paskalya Bayramı dolayısıyla hafta sonu İstanbul'a gelen Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva'nın, Aziz Kiril ve Metodius Bulgar Okulu'ndaki çocukları da ziyaret ettiği öğrenildi.

(İHA)

Emine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title