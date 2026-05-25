Emep'ten TBMM'de Özgür Özel'e Ziyaret... Aslan: "Birlikte Mücadele İçerisinde Olacağız"

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki heyet, istinaf mahkemesinin tedbir kararı ve CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesinin ardından TBMM'de, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Saat 15.20'de başlayan görüşme, saat 16.07'de sona erdi.

CHP TBMM Grubu'nda, 47 dakika süren görüşmede, Emek Partisi heyetini, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu karşıladı.

Görüşmenin ardından iki lider açıklama yaptı. Özel, "Meclis'te, genel merkezimizin Meclis'teki grup odaları olarak tanımladığımız bu ilk günde, bir dayanışma ziyareti de EMEP Genel Başkanı Sayın Seyit Aslan ve kıymetli heyetinden geldi. Ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum" ifadesini kullandı.

"YAŞAMIN OLDUĞU HER ALANDA TEPKİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

Seyit Aslan da konuşmasında dayanışma içerisinde olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:







"Bugün burada baskıya karşı, şiddet politikalarına karşı, hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı, mutlak butlan kararına karşı, kayyum politikalarına karşı buradayız. Dayanışma içerisinde olacağız. Birlikte mücadele içerisinde olacağız. Her türlü koşulda yan yana durmaya devam edeceğiz. Bugün yaşanan baskı ve şiddet politikaları karşısında geri adım atmayacağız. Meydanlarda, sokaklarda, hayatın ve yaşamın olduğu her alanda tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal koşullar bu iktidarın eseridir. Çok açık ve nettir; saray düzeninin eseridir. Milyonlarca işçi asgari ücretle, yoksulluk ve açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmişse bu iktidarın eseridir. Milyonlarca emekli 20 bin 600 liraya mahkum olmuşsa bu iktidarın eseridir. Gençlerin eğitim hakkı elinden alınmışsa, üniversiteler bilim yuvası olmaktan çıkarılmışsa, kayyum atamalarıyla üniversiteler yönetilmeye çalışılıyorsa bu iktidarın eseridir.

"SARAY DÜZENİNE KARŞI BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Yargı bir sopaya dönüşmüşse, bu iktidarın elinde dönüşmüştür. Yapabileceğimiz şey çok açıktır. Açlık sınırındaki bir ücretin insanca bir ücret olması için, sendikal hak ve özgürlüklerimizi özgürce kullanabilmek için, emeklilerimizin açlık sınırında bir ücretle yaşamaması için, üniversitelerin yeniden bilim yuvası, eğitim yuvası olabilmesi için, akademik eğitimin her koşulda yapılabildiği kurumlar haline gelmesi için; Türkiye'nin demokratikleşmesi, yargının bağımsız olması ve eşit, özgür bir ülkede yaşamak için bugünkü saray düzeninin son bulmasını istiyoruz. Bu saray düzenine karşı da her türlü birlikte mücadelenin içerisinde olacağız. Bir kez daha burada dayanışmamızın ve ortak mücadelemizin altını özellikle çizmek isterim."







Kaynak: ANKA