Emeklilik Sistemi İçin Acil Reform Çağrısı

(ANKARA) - Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (Hür-Sen) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, "Tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, emeklilik sistemindeki sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır" dedi.

Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilik sisteminde yaşanan sıkıntılara dikkati çekti. Kuruoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, emeklilik sistemindeki sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır. Emeklilik sistemi tam bir çıkmaz sokak haline gelmiştir. Bir yanda milyonlarca genç işsiz çaresiz bir halde beklerken, diğer yanda emekli olduğunda maaşı neredeyse yarıya düşecek olan memur, 65 yaşına kadar çalışmak zorunda kalmaktadır.

Bu büyük sıkıntı ile ilgili ne toplu sözleşmede bir çözüm ortaya çıkmış, ne de hükümetin olumsuzluğu giderecek bir programı bulunmaktadır.

Öncelikle ek göstergeler, günümüzün ekonomik şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmeli; emekli maaşı bağlama oranları da sil baştan ele alınmalıdır.

Hür-Sen olarak, ek ödeme, seyyanen zam, fazla çalışma, döner sermaye ve ek ders ücreti gibi tüm gelirlerin de emeklilikte dikkate alınması gerektiğini vurguluyoruz. Bunları ele alacak bir çalışma, tüm tarafların katılımı ile gündeme alınmalıdır.

Emeklilerin yaşadığı sıkıntılar seyirlik değildir; artık büyük bir dramdır. Bu dram sizi de bekliyor, maalesef."