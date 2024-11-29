Üye Girişi
Haberler
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, görevden uzaklaştırıldı

 Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma: Karşınızda enayi mi var?

Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren konuşma! "Karşınızda enayi mi var?"
Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Emeklilerden 'Geçinemiyoruz' Yürüyüşü: Ankara'ya Ulaştılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi, 'Geçinemiyoruz' diyerek başlattıkları yürüyüşle Ankara'ya ulaştılar. Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, emeklilerin sağlık, barınma ve beslenme sorunlarına dikkat çekti.

(ANKARA)- 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi, "Geçinemiyoruz" diyerek başlattıkları yürüyüşte Ankara'ya ulaştı. Sendika Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, "Sağlıklı beslenemiyoruz, yeterince ısınamıyoruz,  artık barınamıyoruz" dedi.

2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi, "Geçinemiyoruz" diyerek Mersin'den başlattıkları yürüyüşün son durağı olan Ankara'ya ulaştı. Ankara'nın girişinde emeklileri CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Nazım Sağlam ve ilçe örgütü karşıladı. Gölbaşı'nın meydanında basın açıklaması yapan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt şöyle konuştu:

"Adım adım ülkemizin ortak zenginliği olan kamu işletmeleri yok pahasına yabancı tekellere ve yerli iş birlikçilerine peşkeş çekildi, sömürünün en kaba biçimi olan altta kalanın canı çıksın modeli uygulandı. Özal'dan sonra gelen hükümetler de küçük nüanslarla aynı sistemin yürütücüsü oldular. AKP hükümetleri ise özelleştirmenin açık ara şampiyonudur. Mevcut iktidarın bugüne kadar yaptıkları bundan sonra yapacaklarının da aynasıdır.Onu demokratik yollardan iktidardan göndermek boynumuzun borcu olsun. Bizim de desteğimizle iktidara gelecek olan halk hükümetine tavsiyemiz, Cumhuriyet değerleri gereğince yeniden kamucu, planlı karma ekonomik sisteme geçmesidir.

"Sağlıklı beslenemiyoruz, yeterince ısınamıyoruz"

Sermayeye değil emekçiye bütçe... Biz bu haldeyken meclise sunulan 2025 yılı bütçe taslağına baktık ve gördük ki, büyük bir pişkinlikle emekliye emekçiye kemerlerinizi daha fazla sıkın deniliyor. Bir eli yağda bir eli balda ekonomiciler, bize açlık ve sefaletin devamına razı olmamızı uygun görmüşler. Buna karşın büyük holdinglerin ve dolar milyarderlerinin rant ve faiz gelirlerini garanti etmeyi kendilerine görev saymışlar. Razı olmayacağız. Kış kapıya dayandı feryadımızı duyun. Yaz aylarında bile karnımızı zar zor doyururken, en ucuz gıda ürününe nasıl ulaşırım diye çabalarken, şimdi de elektrik doğalgaz faturalarıyla, odun kömür ödemeleriyle boğuşmaya başladık.Her şey ateş pahası. Sağlıklı beslenemiyoruz, yeterince ısınamıyoruz,  artık barınamıyoruz, sağlığımız tehlike altında, sağlık hizmetlerine vaktinde kavuşamıyoruz. Yıllardır feryat ediyoruz, duymuyorsunuz. Emekliye sağır olan kulaklarınız duysun diye bu yaşımızda yollara düşmekten başka çare bırakmadınız bize. Yürüyüşümüzü 30 Kasım 2024'de Ankara/ Tandoğan'a taşıyacağız."

2021 Tüm Emekliler Sendikası'na mensup emekliler ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Biz sendikal haklarımızı istiyoruz. Sendikamız kapatılıyor, biz sürekli sendika açmak zorunda kalıyoruz. İntibat yasasını ve statü yasasını istiyoruz. Çünkü emeklilerin nefes alması gerekiyor. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Hiç rahat yaşayamıyoruz. Uykularımız kaçıyor. Çünkü ekonomik düzeyde rahat değiliz. Bundan ötürü iktidara ve saraya sesimizi duyurmak için yürüdük."

"Ayakta kalma mücadelesi veriyor emekli"

"Emeklilerin çektiği problem çok. Bir kere kirasını ödeyemiyor, tedavilerini alamıyor, sağlık sorunları yaşıyor, mutluluk sorunları yaşıyor, beslenme sorunları yaşıyor, ulaşım sorunları yaşıyor. Maaşından birçok vergi kesiliyor, tatil yapamıyor. Yani hiçbir şeyi, sosyalitesi yok. Sadece ayakta kalma mücadelesi veriyor emekli. Ne yapacak bu emekli? Yani dünyadaki emeklilerle bizi kıyaslarsak 300 dolar emekli maaşı mı iyi 2000 dolar emekli maaşı mı iyi Avrupa ile kıyaslarsak?"

Emeklilerden 'Geçinemiyoruz' Yürüyüşü: Ankara'ya Ulaştılar
Kaynak: ANKA / Güncel
img

Başını örtüp poz verdi, beğen butonu çöktü
img

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
img

Van'da gösteri yürüyüşlerine 10 gün yasak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi! Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı? Bahçesaray Belediye Ayvaz Hazır kimdir? Kocaelispor Adanaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kocaelispor Adanaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum mı atandı? Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı? Antalyaspor Sivasspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Antalyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 30 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.