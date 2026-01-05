Emeklilere Verilecek Zam Oranı Belli Oldu... Osmaniyeli Emekli: "Bir An Önce Seçim Yapılması Lazım"

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerinin ardından alacakları zam oranı netleşen emekliler, artışın geçim sıkıntılarına çare olmayacağını dile getirdi. Emekli aylığıyla geçinmenin mümkün olmadığını belirten bir emekli, "Emekli bunların hesabında yok. Emeklinin işi çok zor. Bu emeklinin de bu hükümete bu şekilde oy vermesi mümkün değil. Erken seçim istiyoruz. Bir an önce seçim yapılması lazım. Bu hükümetin gitmesi lazım" dedi.

TÜİK'in bugün açıkladığı aralık ayı enflasyon verisiyle, SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklilerinin yılın ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 12,19; memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında zam alacak.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekliler ise artıştan memnun değil.

Bir emekli, "verilen parayla geçinmenin mümkün olmadığını" belirterek, şunları söyledi:

"Paranın hiçbir değeri yok. Dün 10 lira olan çay bugün 15 lira oldu, 10 lira olan simit bugün 15 lira oldu. Bunların verdiği parayla geçinmek mümkün değil. Kendileri bal yesin, kaymak yesin, ayakkabı alsın 50 bin liralık, 3 milyona saat alsınlar; yesinler, içsinler. Emekli bunların hesabında yok. Emeklinin işi çok zor. Bu emeklinin de bu hükümete bu şekilde oy vermesi mümkün değil. Erken seçim istiyoruz. Bir an önce seçim yapılması lazım. Bu hükümetin gitmesi lazım."

"Acımızdan ölüyoruz"

Bir başka emekli de, "19 bin lirayla kendileri geçinebiliyorsa geçinsin. Acımızdan ölüyoruz. Bu memleketin emeklilerinin layık olduğu bir yöntem mi? 19 bin lira ile nasıl geçineceksin? Kendileri geçinebiliyorsa geçinsin. Kendilerine geldi mi kepçelerle, bize geldi mi çatalla veriyorlar" dedi.

İlçede ikamet eden bir başka emekli ise istediği gibi yaşayamadığını bildirerek, "Hiçbir şekilde maaşım yetmiyor, mutfakta bitiyor. 19 bin lira yeterli değil. Ben memur emeklisiyim ama yine yetmiyor. 50-60 bin liradan aşağı kurtarmaz. 'Emekli ölsün' diyorlar, 'Fazla kalabalık, sabunluk' diyorlar emeklilere. Bize bakmıyorlar, fazlalık görüyorlar. Ama ilk sandık önümüze konduğunda herkes görecek. Kimse neyse, nasıl olacaksa o zamanı bekliyorum ben" diye konuştu.

"Sonumuz ya mezar ya hastane"

Bir başka emekli ise aylığının 2 bin lira artacağını belirterek, şunları söyledi:

"2 bin lirayı bir günde, bir öğünde yiyoruz. Dört çocuk, bir de kendimiz, yetmiyor. Yapacak bir şeyimiz de yok. En az 45 bin liranın üzerinde olmalıydı, 60 bin lira arasında olmalıydı. Sonumuz ya mezar ya hastane, başka bir şey yok. Her öğünde 4-5 tane ekmek alıyorsun, 15 tane ekmek yapar. 15 liradan dünya para yapıyor aylığa vurduğun zaman. Bunun yanında peynir, zeytin, hiçbir şey yemeyelim mi? Yediğimizin hepsi bunlar. Et alamıyoruz, tavuk desen kırıntı alıyoruz. Kırıntıyı çorbaya koyup ancak boğazımızı doyuruyoruz, başka yapacak hiçbir şey yok."

Bir ilçe sakini de "2 bin lira ha artmış ha artmamış. 30 bin lira olması gerekirdi, 30 bin lira verse iyiydi. Emekli açlıktan ölecek. Ne yapacak başka emekli? Kendilerinin olsun verdiği de" diye konuştu.