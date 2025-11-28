Emekliler 'Geçinemiyoruz' Diyerek Çadır Kurdu: "Demokrasinin, Hukukun Üstünlüğünün Hüküm Sürdüğü İnsana Yakışır Bir Yaşam İçin Susmayacağız"

Haber: Beril KALELİ-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası üyeleri, barınma sorununa ve geçim sıkıntısına dikkat çekmek için Okmeydanı'nda çadır kurarak eylem yaptı. Emekliler yaptığı açıklamada, "Geçinemediğimiz, barınamadığımız, kamusal hizmetlere erişemediğimiz bir ülkede yurttaş olmanın getirdiği en temel haklarımızı kullanamadığımız bir ülkede yaşamın direnmek olduğu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. İşçisiyle, emekçisiyle, emeklisiyle, 'artık yeter!' diyoruz. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün hüküm sürdüğü insana yakışır bir yaşam için susmayacağız." dedi. Eyleme katılan bir emekli ise "22-23 bin lira emekli maaşı alıyorum. Geçinemiyorum. Bu aylıkla geçinen diyen var mı? Yok. Ne olacak böyle? 80 yaşındayım iş bulsam çalışırım. Bize göre iş yok." sözleriyle ANKA'ya derdini anlattı.

DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası üyeleri, memur ve emekli zam oranını belirleyecek olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı kasım ve aralık ayı enflasyon verileri öncesi, barınma sorununa ve geçim sıkıntısına dikkat çekmek için Okmeydanı Anadolu Kahvesi Parkı'nda çadır kurarak eylem yaptı.

Ellerinde "TÜİK elini cebimizden çek", "TÜİK gerçekleri açıkla! Ekmeğimizle oynama" yazılı dövizler taşıyan emekliler, "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

"TÜİK veri oyunuyla emekçinin, emeklinin sofrasındaki ekmeğinin çalınmasına hizmet etmektedir"

Yapılan açıklamada TÜİK'in enflasyon hesaplamalarında şeffaflık sağlamadığını ve kurumsal sorumluluğu ağır bir biçimde ihlal ettiğinin belirterek, "DİSK Konfederasyonumuzun 'Veriler açıklansın' davasını kazanmasına rağmen, mahkeme kararına uymayarak yargı suçu işlemektedir. Üzerine vazife olmamasına rağmen enflasyonu düşük göstererek siyasi bir tutum takınıyor. İktidarın talebine uygun veri oyunuyla emekçinin, emeklinin sofrasındaki ekmeğinin çalınmasına hizmet etmektedir." denildi.

"Artık yeter!"

Hazine katkılarının ve resmi enflasyon oranlarının kendileri için hükümsüz olduğunun vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye'nin emeklileri olarak, Hazine katkılarının, resmi enflasyon oranlarının hükümsüz olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz. Emekçiyi, emekliyi yok sayan saray ve rantiye bütçesini reddediyoruz. Geçinemediğimiz, barınamadığımız, kamusal hizmetlere erişemediğimiz bir ülkede yurttaş olmanın getirdiği en temel haklarımızı kullanamadığımız bir ülkede yaşamın direnmek olduğu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. İşçisiyle, emekçisiyle, emeklisiyle, 'artık yeter!' diyoruz. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün hüküm sürdüğü insana yakışır bir yaşam için susmayacağız."

Emekliler taleplerini dile getirdi

Açıklamada emekliler şu taleplerde bulundu:

*En düşük emekli maaşı yoksulluk sınırının yarısı kadar olmalı ve kök maaş olarak kabul edilmelidir.

*Emekli Sendika yasası çıkartılarak toplu sözleşmeli pazarlık hakkı ile emekliler kendileri ile ilgili kararlarda muhatap alınmalıdır.

*Bayram ikramiyeleri adı altında verilen ikramiyeler, yılda 4 kez verilmeli, asgari ücret seviyesinde belirlenmelidir.

*Emekli maaşından başka geliri olmayan emekliye kira yardımı yapılmalıdır.

*Sağlıkta katkı payı kaldırılmalı, sağlık ücretsiz olmalıdır.

*İntibak Yasası çıkartılmalı, emekliler arası eşitsizlikler giderilmeli, zamlarda kök maaş esas alınmalıdır."

"İşitme cihazı alacağım kara kara düşünüyorum"

Açıklamanın ardından emekliler ANKA mikrofonuna dertlerini şu sözlerle aktardı:

Necdet Altınok: "Ben bir yıldan beri kanser tedavisi görüyorum. 10 sene oldu işi bırakalı. İşitme cihazının ben ücretini ödüyorum, milletvekili ödemiyor. Bu ayrımcılık nedir? Anayasa istiyorlar. Neyin anayasasını istiyorsunuz? Her şey elinizde. Milletvekiline tanıdığınız opsiyonu vatandaşa da tanımak zorundasınız. Şu an ben işitme cihazı alacağım. Kara kara düşünüyorum. Çünkü ben bunu cebimden alacağım."

"Tarım ve hayvancılık bittiği için insanlar mecbur bir maaşa kaldı"

Yücel Gökçek: "Eskiden köyde tarım vardı. Sonbahara geldiği zaman, ununu, bulgurunu, tereyağını, peynirini hepsini getiriyordu. Kışın da geçiniyordu. Şimdi tarım da hayvancılık da bittiği için insanlar mecbur bir maaşa kaldı. 16-18 bin lirayla geçinilemez. Bir simit 20-25 lira olmuş. Kafede bile bir çay içsen 50 lira. Baktığınız zaman bu kadar yolsuzluklar varken, yine halen iktidar yüzde 30 oy alıyorsa, filozofun dediği gibi 'her toplum kendi yakışan yönetim ve sistemi seçer, hak ettiği gibi yaşar' demiş. Eğitim ve sağlık sistemi bitmiş."

"Geçinemiyoruz her şey sıfıra indi"

Emekli vatandaş: "35 sene hizmetim vardı. Şu anda 20 bin lira para alıyorum. Bu kadar da olmaz. Geçinemiyoruz. Her şey sıfıra indi."

"Tencere boş kaynıyor"

Şirin Yengin: "Emeklileri hiçe sayıyorlar. Emeklileri sanki öldürüyorlar. Benim aldığım maaş şu anda 15 bin lira. Ben bu parayı nasıl harcayacağım? Torunlarıma mı vereceğim, pazara mı gideceğim? Bir kilo peynir, bir kilo et kaç paraya çıkmış? Bu devlet emeklileri düşünmüyor. Sadece kendini, yandaşlarını düşünüyor. Gerçekten çok üzgünüm. Tencere boş kaynıyor."

"80 yaşındayım iş bulsam çalışırım"

Emekli bir başka vatandaş: "22-23 bin lira emekli maaşı alıyorum. Geçinemiyorum. Bu aylıkla geçinen diyen var mı? Yok. Ne olacak böyle? 80 yaşındayım iş bulsam çalışırım. Bize göre iş yok."

"Bu emeklileri artık utanacak duruma düşürdüler ama biz utanmıyoruz, gururla yaşıyoruz"

DİSK Emekli-Sen Beşiktaş ve Şişli Şube Başkanı Hasan Karakazan ise şunları söyledi:

"Biz bu çadırı niye kurduk? Dolaşıyorum, görüyorum emekliler sokakta, artık kiraları veremiyorlar. Biz de temsilen bu çadırı kurduk ki devlet görsün artık. Bu emeklilere ölsün diyorlar, yazık!. Bir de bizleri yönetiyorlar. Büyük insanlar halkını korur. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. 25-30 sene bu halk çalışınca iyiydi, maaşlarını, aidatlarını kesiyorlardı. Vergilerini kesiyorlardı da şimdi emekli olunca kötü mü oldu. Kardeşim benim paramı bana veriyorsunuz. Benden 30 sene önce kestiğiniz parayı veriyorsunuz. Avrupa'da emekli ikinci bir iş yapmıyor ama Türkiye'de maalesef emekliler 16 bin 500 liraya mahkum ediliyor. 20-25 liradan aşağıya kira yok. Bunları görsünler artık. Bu halk, bu emekliler onları yıkacak. 16 milyon emekli var. Unutmasınlar bu emeklileri. TÜİK de kendine gelsin. Enflasyon yüzde 100 leri geçti. Ben et alamıyorum. Kasabı, manavı, pazarı unutuyoruz. Akşamları pazara gidiyoruz ki, pazarcılar akşamdan kalanları indirirler de o zaman alırsın diye. Bu emeklileri artık utanacak duruma düşürdüler ama biz utanmıyoruz. Gururla yaşıyoruz, yaşayacağız. İnatla direneceğiz, kazanacağız. Onları da oradan yıkacağız."