Bakan Işıkhan: "Emekli Sandığı Kapsamındaki Zam Farkları ve Ek Ödemeler Yarın Hesaplara Yatırılacak"

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli, malul ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlara toplamda 23 Ocak'ta 19,1 milyar TL zam farkı ödemesi yapılacağını duyurdu.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2025 yılına ilişkin ek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ödemelerin yarın (23 Ocak Cuma) günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Işıkhan, "Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar TL fark ödemesi yapılacağını bildiren Işıkhan, aynı kapsamda aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye ise toplam 2,7 milyar TL emekli ikramiyesi fark ödemesi gerçekleştirileceğini belirtti.

Paylaşımda ayrıca, harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan 58 bin 346 hak sahibine, 2025 yılına ait olmak üzere toplam 1,8 milyar TL ek ödeme yapılacağı ifade edildi.

