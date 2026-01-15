En Düşük Emekli Aylığının 20 Bin Liraya Yükseltilmesine İlişkin Madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi

(TBMM) - "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin, en düşük emekli aylığının 2026 Ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin beşinci maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti, geçtiğimiz hafta 13 maddeden oluşan, aday memurluk ve disiplin hükümlerinin yeniden düzenlenmesi, Türkiye Varlık Fonu'nun hukuki ve denetim rejiminin netleştirilmesi, en düşük emekli aylığının artırılmasını ile 2026 yılı asgari ücret desteğinin sürdürülmesini düzenleyen "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığına sunmuştu.

Teklifin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sürüyor. Emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi içeren beşinci madde, yapılan oylama sonucu kabul edildi.

Kabul edilen maddeye göre, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerine yapılan en düşük aylık ödeme, 2026 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltiliyor.