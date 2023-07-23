Elbistan'da Deprem Sonucu Yıkım Yapan Bina Çöktü

Elbistan merkezli 4 büyüklüğündeki depremde, yıkım ekiplerinin çalışma yaptığı ağır hasarlı bina çöktü, ölen ya da yaralanan olmadı.

Elbistan merkezli 4 büyüklüğündeki depremde, yıkım ekiplerinin çalışma yaptığı ağır hasarlı bina çöktü, ölen ya da yaralanan olmadı.

Elbistan'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışması sürüyor. Güneşli Mahallesi'nde çalışma yapılan ağır hasarlı binalardan biri, bugün saat 13.48'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında yıkıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Elbistan'da AFAD'ın açıklamasına göre 4 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. İlk belirlemelere göre ağır hasarlı, yıkım aşamasındaki boş bir bina yıkıldı. Çok şükür ölü ya da yaralı yok. Allah memleketimizi her türlü felaketlerden korusun. Dualarınızı esirgemeyin."