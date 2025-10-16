Haberler

Elazığ Kahramanmaraşlılar Platformu Ağın'ı Ziyaret Etti

Elazığ Kahramanmaraşlılar Platformu Ağın'ı Ziyaret Etti
Ağın ilçesine ziyarette bulunan Elazığ Kahramanmaraşlılar Platformu üyeleri, Belediye Başkanı Şeref Çakar ile görüşerek ilçenin üretim tesislerini inceledi ve tarihi yerleri gezdi.

Elazığ Kahramanmaraşlılar Platformu üyeleri Ağın ilçesine ziyarette bulundu.

Ağın Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı makamında ziyaret eden platform üyeleri, daha sonra belediyeye ait leblebi, badem şekeri üretim tesisi ile hububat eleme ve paketleme fabrikasını inceledi.

Çakar, üyeleri çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Üyeler daha sonra ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Belediye Başkanı Çakar, ziyaretten dolayı platform üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
