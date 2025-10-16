Elazığ Kahramanmaraşlılar Platformu Ağın'ı Ziyaret Etti

Elazığ Kahramanmaraşlılar Platformu üyeleri Ağın ilçesine ziyarette bulundu.

Ağın Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı makamında ziyaret eden platform üyeleri, daha sonra belediyeye ait leblebi, badem şekeri üretim tesisi ile hububat eleme ve paketleme fabrikasını inceledi.

Çakar, üyeleri çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Üyeler daha sonra ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Belediye Başkanı Çakar, ziyaretten dolayı platform üyelerine teşekkür etti.