Elazığ'da Telefon Bayisinden Hırsızlık: Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Telefon Bayisinden Hırsızlık: Şüpheli Tutuklandı
Elazığ'da bir telefon bayisine cam kırarak giren hırsız, 5 telefon, 1 tablet ve diğer ürünlerle birlikte yakalanarak tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ELAZIĞ'da, camını kırıp girdiği telefon bayisinden hırsızlık yapan şüpheli, tutuklandı.

Olay, dün gece Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki telefon bayisinde meydana geldi. İş yerinin camını kırıp içeriye giren şüpheli, dükkandan 5 telefon, 1 tablet, 4 akıllı saat ve 3 kablosuz kulaklık ile şarj cihazlarını çaldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde kapının zorlanarak açıldığını ve ürünlerinin çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, ekipler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen 4 cep telefonu ise iş yeri sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
