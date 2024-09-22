Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Sağanak ve Dolu Kayısı Bahçelerini Vurdu

Elazığ'da Sağanak ve Dolu Kayısı Bahçelerini Vurdu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle kayısı bahçeleri ciddi şekilde zarar gördü. Ayrıca, Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyü yolu su altında kaldı.

ELAZIĞ'ın Baskil ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle kayısı bahçeleri zarar gördü.

Kentte etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyü yolunu su bastı. Yol zarar görürken, Baskil ilçesinde de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Zeyve, Resulkahya ve Yukarı Kuluşağı köylerinde kayısı bahçeleri zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Hava Durumu Ekonomi Baskil Elazığ Güncel Tarım Yaşam Keban

Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

Özel'i topa tutan milletvekiline, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

 Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi
Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum FK Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Çorum FK Kocaelispor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mersin İY Erbaaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Mersin İY Erbaaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Roma Udinese maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Roma Udinese maçı kaç kaç, maç bitti mi? Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Manchester City Arsenal maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mehmet Dereli kimdir? Mehmet Dereli sağlık durumu ne? Ali Koç Mourinho kavga mı etti? GS FB derbi sonrası Ali Koç ve Mourinho arasında ne oldu? Keçiörengücü Iğdırspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Keçiörengücü Iğdırspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Denizlispor Youtube TV CANLI izle! Denizlispor Polatlı Bld. maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Denizlispor Polatlı Bld. maçı kaç kaç, maç Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Brighton - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Brighton - Nottingham Forest maçı kaç kaç, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });