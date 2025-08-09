Elazığ'da Halı Saha Futbol Turnuvası Düzenlendi

Elazığ'da Halı Saha Futbol Turnuvası Düzenlendi
Keban ilçesinde gerçekleştirilen halı saha futbol turnuvasında, 12-14 yaş aralığındaki çocuklar yarıştı. Turnuvada birinci olan takımlara ödülleri verildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Keban Kaymakamlığı halı sahasında gerçekleştirilen turnuvada, 12 ile 14 yaşındaki kız ve erkeklerden oluşan takımlar maç yaptı.

Turnuvada birince olan takımlara kupaları verildi.

Turnuvayı eski hakemlerden Nurettin Dehmen de izledi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
