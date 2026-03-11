Elazığ'da kız öğrenciler huzurevi sakinleriyle iftarda ramazan coşkusunu yaşıyor

Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan üniversiteli kız öğrenciler, huzurevi sakinleriyle iftarda ramazan coşkusunu yaşıyor.

Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Üç Kuşak Buluşuyoruz" etkinliği kapsamında çeşitli programlar düzenliyor.

Yurt idaresinin koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, kentteki huzurevinde kalan yaşlılar ile yurt personelinin çocukları yurtta ağırlanıyor. Öğrenciler, huzurevi sakinleriyle iftarda aynı sofrayı paylaşıyor.

İftarın ardından öğrenciler, huzurevi sakinleriyle çay eşliğinde sohbet ediyor, onların hayat tecrübelerini dinliyor.

Haftanın belirli günlerinde farklı huzurevi sakinleriyle bir araya gelen öğrenciler, yurtta düzenlenen kurslarda hazırladıkları atkı, kazak, patik ve çeşitli hediyelik ürünleri de yaşlılara hediye ediyor.

"Yaşlılar adeta canlı bir kütüphane"

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde okuyan Moğolistanlı Bolorzul Yadamsuren, AA muhabirine, huzurevindeki büyüklerini yurtta ağırlamanın kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Ramazan ayında böyle bir buluşmanın kendilerine aile ortamını hissettirdiğini ifade eden Yadamsuren, şunları kaydetti:

"Yaşlılar adeta canlı bir kütüphane. Onların hayat tecrübelerini dinlemek bizim için çok değerli. Ramazan ayında böyle bir ortamda bir araya gelmek bize aile sıcaklığını hissettirdi. Ailemizden uzakta okuyoruz. Ramazan ayında ister istemez özlem hissi oluşuyor. Böyle bir ortamda bir araya gelmek, insana aile sıcaklığını hissettiriyor."

Gençlik ve Spor Bakanlığına kendilerine bu imkanları sağladığı için teşekkür eden Yadamsuren, ramazan ayında bu tür programların çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Sivil Havacılık Uçak Bakım Bölümü öğrencisi Kahramanmaraşlı Şanel Yarben de Elazığ'da ikinci ramazanını geçirdiğini anlattı.

Bu yıl ramazan ayının çok coşkulu geçtiğini belirten Yarben, şöyle konuştu:

"Ailemizden uzakta bir ramazan geçiriyoruz. Huzurevindeki büyüklerimizle bir araya gelmek bize aile ortamını hissettirdi. Birlikte iftar yaptık, çay içip sohbet ettik. Onların tecrübelerinden faydalandık. Çok güzel bir akşam oldu."

"Üç kuşak aynı sofrada buluştu"

Fırat Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Gaziantepli Cemile Bülbül ise üç kuşağın bir araya geldiği iftar programının kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Bülbül, "Huzurevinde kalanlar geçmişten günümüze yaşadıkları deneyimleri ve gençlik yıllarındaki hatıralarını bizimle paylaştı. Benim için çok güzel ve farklı bir deneyimdi." dedi.

Öğrencilerden Sıla Kaygısız da ailesinden uzakta eğitim gördüğünü belirterek, "Bazen insan ailesinin ve büyüklerinin sohbetini özlüyor. Bugün onlarla bir arada olmak bizi gerçekten çok mutlu etti." diye konuştu.

"Sanki evlatlarımı görmüş gibi oldum"

Huzurevinde kalan 87 yaşındaki Mehmet Arif Özenç ise öğrencilerin kendilerini unutmamasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Öğrencilerin sürekli kendilerini ziyaret ettiğini anlatan Özenç, şunları aktardı:

"Burada çok güzel karşılandık. Hepsi benim evladım sayılır. Bugün buraya gelince sanki evlatlarımı görmüş gibi oldum. Böyle saygılı gençlerin olduğu bir toplumda yaşamaktan mutluyum."

Huzurevi sakinlerinden Mustafa Büyükbağdat da yaklaşık 8 yıldır huzurevinde kaldığını belirterek, "Bu sevimli öğrencilerle buluştuğumuz ve bize gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyorum. Allah hepsine huzurlu ve uzun ömür versin." ifadelerini kullandı.