Elazığ'da Depremzedeler Korku Dolu Anlarını Paylaştı

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'ın Baskil ilçesinin Aladikme köyü Tekağaç mezrasında evleri ağır hasar alan depremzedeler yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Malatya'nın Kale ilçesi merkezli dün yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Elazığ'da uzman ekiplerce sahada dün başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kentte şu ana kadar 3'ü kırsalda 20 ağır hasarlı, 517 de az hasarlı bina tespit edildi.

Depremin merkez üssü Kale ilçesine yakın mesafedeki Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Aladikme köyünün Tekağaç mezrasında da 2 ev ağır hasar gördü.

Evlerinin ağır hasar almasına üzülen depremzedeler canlarını kurtardıklarına seviniyor.

"Çok şükür hanım kendisini dışarı atmış"

Tekağaç mezrasında evleri ağır hasar gören depremzedelerden Mehmet Uzdu AA muhabirine, deprem anında büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Uzdu, "Bir gürültü koptu, bir ses geldi baktım yer ayağımın altında kayıyor. O anda çok korktum. Hanıma telefon açtım, ulaşamadım. Koştum geldim eve ki ne göreyim her taraf hasar almış. Çok şükür Allah'a hanım kendisini dışarı atmış." dedi.

Dün yaşanan depremin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden daha çok etkisini hissettiklerini anlatan Uzdu, o zaman da depremi gördüklerini ancak evlerinin böyle hasar almadığını ifade etti.

Depremzede Uzdu, daha sonra muhtar ve yetkililerin mezraya gelip kendileriyle ilgilendiğini belirtti.

"Kendimi zor dışarı attım"

Mehmet Uzdu'nun eşi Saadet Uzdu da evde uyuduğu sırada depreme yakalandığını ifade ederek, bu sırada evde yalnız olduğunu belirtti.

Uzdu, şunları söyledi:

"Çok güçlü bir deprem yaşadık, kendimi zor dışarı attım. 'Ölüm budur.' dedim. Kahramanmaraş depremini de yaşadık, böyle bir şey görmedik. Her taraf darmadağın oldu. Deprem anında çok korktum, kendimi dışarı attım."

Daha sonra mezraya gelen yetkililerin kendileriyle ilgilendiğini anlatan Uzdu, destek beklediklerini söyledi.

Uzdu, "Allah devletimizden razı olsun. İnşallah devletimiz bize ev konusunda yardımcı olur." diye konuştu.

"Enkaz altında kalabilirlerdi"

Abdulvahap Uzdu ise depremin merkez üssü Kale ilçesine yakın bir yerleşim yerinde olduklarını, sarsıntının etkisini daha yoğun hissettiklerini belirtti.

Evlerinin ağır hasar gördüğünü dile getiren Uzdu, duvarlarda yarık ve çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Uzdu, evlerinin oturulamaz hale geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Devletimizden yardım bekliyoruz. Sağ olsun muhtarımız başta olmak üzere bütün yetkililer aradı. Bize en kısa sürede konteyner getireceklerini de ilettiler."

Depreme mezradaki bahçede yakalandığını anlatan Uzdu, ağaçların ve traktörlerin dahi sallandığını gördüğünü ifade etti.

Uzdu, ayakta durmakta zorlandığını belirterek, şöyle dedi:

"Etkisi geçer geçmez koşarak eve geldim çünkü eşim ve kızım evdelerdi. Geldiğimde onların zorlukla kendilerini dışarı attıklarını gördüm. Hatta eşim depremin şiddetiyle balkonda yere düşmüş. Artık evden çıkamayacağını düşünüp çocuğun üzerine kapanmış, korumak için. Çok şükür deprem durunca sağ salim çıkabildiler. Yoksa Allah muhafaza enkaz altında kalabilirlerdi."