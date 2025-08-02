Elazığ'da Bozulmuş Tavuk Eti Üzerine Ceza Uygulandı

Elazığ'da 345 kilogram bozulmuş tavuk eti ele geçirilen işletmeye 21 bin 6 lira ceza kesildiği bildirildi.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte gıdaların riske dayalı denetimi kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Temmuz'da yemek üretimi yapan bir işletmede denetim gerçekleştirildiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu denetimde 345 kilogram bozulmuş, kokuşmuş, küflenmiş ve herhangi bir etiket ya da son tüketim tarihi bulunmayan tavuk ürünü tespit edilmiştir. Halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu ürünlere, el konuldu. 5996 sayılı Kanunun 41. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi uyarınca ilgili işletmeye 21 bin 6 lira idari ceza uygulanmıştır."

Hatipoğlu, kent genelinde vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya ulaşması amacıyla görevli birimlerin sahada denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatarak, halk sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya göz yumulmayacağını ve gerekli tüm işlemlerin kararlılıkla yerine getirileceğini vurguladı.