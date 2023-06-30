Elazığ'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Yurtbaşı beldesi girişinde meydana geldi. Abdurrahman Sonakalan yönetimindeki 12 AU 840 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Sonakalan, hayatını kaybetti. Diğerlerinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel