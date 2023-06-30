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Elazığ'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Elazığ'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

-ELAZIĞ'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Abdurrahman Sonakalan (70) hayatını kaybetti, yanındaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yurtbaşı beldesi girişinde meydana geldi. Abdurrahman Sonakalan yönetimindeki 12 AU 840 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Sonakalan, hayatını kaybetti. Diğerlerinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

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