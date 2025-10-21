Haberler

Elazığ'da 70 Bin TL'lik Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Elazığ'daki bir telefon bayisinde, gece saatlerinde yapılan hırsızlık olayında 70 bin TL değerinde cep telefonu ve tablet çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı sonrası polis ekipleri harekete geçti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir telefon bayisinde meydana geldi. İş yerine giren kişi, yaklaşık 70 bin TL değerinde cep telefonu ve tableti çaldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde kapının zorlanarak açıldığını ve ürünlerinin çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

