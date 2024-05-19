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Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

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Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı ve gençlik yürüyüşü düzenlendi. Katılımcılar Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Programda mehteran takımı da gösteri sundu.

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı ve gençlik yürüyüşü yapıldı.

Elazığ'da, Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 10. Yıl Marşı'nı okuyarak Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda toplanan kalabalık, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Programda daha sonra Elazığ Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu.

Yürüyüşe, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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