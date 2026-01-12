Haberler

Elazığ'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Elazığ'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2025 yılında uygulanacak 1156 projenin toplam bedeli 59 milyar 771 milyon lira olarak açıklandı. Vali Hatipoğlu, projelerin yıllık harcama oranını yüzde 66,26 olarak belirtti.

Elazığ'da 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında düzenlendi.

İl Özel İdaresinde yapılan toplantıda konuşan Vali Hatipoğlu, kentte 2025 yılında 1156 projenin uygulamaya alındığını ve bu projelerin toplam bedelinin 59 milyar 771 milyon lira olduğunu belirtti.

Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Bu projeler için 12 milyar 451 milyon lira 2025 yılı ödeneğinden, 10 milyar 238 milyon lirası harcama yapılmış olup yıllık harcama oranı yüzde 66,26'dır. İl merkezimizde 481 proje, ilçelerimizde ise 675 proje uygulanmaktadır."

Hatipoğlu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları ile yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

Yaşlı adamı husumetlileri bu hale getirdi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım

Bu kez hedefinde tüm Avrupa var: Sizi ben kurtardım