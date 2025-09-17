Ekvador'da Olağanüstü Hal İlan Edildi

KİTO, 17 Eylül (Xinhua) -- Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, dizel fiyatlarındaki artış nedeniyle ulaşım sendikalarının greve gitmesiyle ortaya çıkan "ciddi iç karışıklık" gerekçesiyle 7 eyalette 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti.

Kararname, silahlı kuvvetler ve polis güçlerine, düzeni sağlama, şiddeti önleme, vatandaşları koruma ve serbest dolaşımı ile ekonomik faaliyetleri güvence altına alma yetkisi veriyor.