Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti

İspanya La Liga’da şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken, Real Madrid sahasında Girona ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puan kaybı daha yaşadı. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.

VALVERDE ATTI, GIRONA CEVAP VERDİ

Karşılaşmada ilk gol 51. dakikada Federico Valverde’den geldi ve Real Madrid 1-0 öne geçti. Ancak Girona, 62. dakikada Thomas Lemar’ın golüyle skoru eşitleyerek deplasmanda önemli bir puanı hanesine yazdırdı.

ARDA GÜLER SONRADAN OYUNA GİRDİ

Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, 64. dakikada Jude Bellingham’ın yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncunun performansı merakla takip edildi.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK KAYIP

Bu sonucun ardından Real Madrid 70 puana yükselirken, Girona 38 puana ulaştı. Geçtiğimiz hafta Mallorca’ya kaybeden Madrid ekibi, son iki haftada 5 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı. Lider Barcelona’nın haftayı galibiyetle kapatması halinde puan farkı 9’a çıkabilecek.

SIRADAKİ MAÇLAR

Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında sahasında Alaves’i konuk edecek. Girona ise sahasında Real Betis ile karşı karşıya gelecek.