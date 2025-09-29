Ekonomik Güven Endeksi Ağustos'ta Yüzde 0,1 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustosta 97,9 olan ekonomik güven endeksinin aylık yüzde 0,1 artışla 98 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Tüketici Güven Endeksi eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 97,9 olan ekonomik güven endeksi aylık yüzde 0,1 artarak, 98 değerine ulaştı.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 111 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.