Ekonomi Yönetiminden Girne'deki Gemi Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

Ekonomi yönetimi, Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, can kaybının artmaması yönünde temennide bulunarak, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında bir feribotun alabora olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaşanan elim kazada hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, kurtarılan yolculara ve mürettebata geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sahada fedakarca görev yapan arama kurtarma ekiplerine kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyerek, kayıp yolculara bir an evvel ulaşılmasını temenni etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kazadan sağ kurtulan yolculara ve gemi personeline geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının haberini derin bir teessürle öğrendim. Kazanın ardından başlatılan çalışmalarda görev alan KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti kurumlarımızın yanı sıra, fedakarca görev yapan tüm arama-kurtarma ekiplerimize yüce Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Bu elim hadise nedeniyle hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Devam eden çalışmaların selametle sonuçlanmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA