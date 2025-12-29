Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmek fiyatında değişiklik yapmayı düşünmüyoruz

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "2026'ya iyi bir haberle girmek için halkımızın temel gıdası olan ekmek fiyatı konusunda bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Yani bugün itibarıyla ülke genelinde 8'inci aydan itibaren uygulanan ekmek kilogram fiyatı 75 liranın üzerinde olmayacak" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen kanunla Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62'nci maddesinde değişiklik yapıldığını hatırlatarak, "Bu kanunla, birlikler tarafından hazırlanıp Bakanlık görüşünden sonra onaylanan fiyat tarifleri, bundan sonra Bakanlığın müspet görüşü olduktan sonra birlikler tarafından onaylanacak. Yani illerde Bakanlık görüşü alınan simit ve ekmek fiyatları, Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü olduktan sonra birlik tarafından verilip yürürlüğe girecek" dedi.

'2026'YA İYİ BİR HABERLE GİRELİM'

Balcı, bugüne kadar ekmek fiyatı belirlenirken Ticaret Bakanlığı ile ortak çalıştıklarını ifade ederek, ekmeklik un fiyatının da kanunla belirlenmesini talep ettiklerini söyledi. Balcı, açıklamasında, "Biz, 2026 yılında Maliye Bakanlığımızın belirlemiş olduğu enflasyonla mücadele konusunda belirlenen rakamları yakalayabilmek adına, halkımızın temel gıdası olan ekmekte; bugün asgari ücretin artmasıyla çalışanlarımızın ücret artışı olmasına rağmen, un fiyatı bugün 950-1000 lira bandına gelmesine rağmen, maya fiyatı 600 liradan 975 lira olmasına rağmen şu anda 2026'ya iyi bir haberle girmek için halkımızın temel gıdası olan ekmek fiyatları konusunda bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Yani bugün itibarıyla ülke genelinde 8'inci aydan itibaren uygulanan ekmek kilogram fiyatı 75 liranın üzerinde olmayacak. 75 liranın altında olan, 4 aydır fiyatına gelen farkları yansıtmayan illerimiz bu farkı yansıtabilirler. Ama 8'inci aydan itibaren; İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da, İstanbul'da, Kocaeli'de, Sakarya'da, birçok vilayette uygulanan fiyat 75 TL olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.