EİT Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'nda İşbirliği Vurgusu

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 10'uncu Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'nda, "uluslararası uygulamaları yaygınlaştırarak ve birlikte hareket ederek EİT ülkelerinin dünya ticaretinden aldıkları payı çok daha ileri taşıyabilecek potansiyele sahip olduğunun" altını çizdi.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 10'uncu Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısına katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası uygulamaları yaygınlaştırarak ve birlikte hareket ederek EİT ülkelerinin dünya ticaretinden aldıkları payı çok daha ileri taşıyabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Açıklamada, EİT ülkeleri arasında gümrükler alanındaki işbirliğinin ele alındığı toplantıda alınan kararların, haziran ayında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın başkanlığında, İstanbul'da EİT 5'inci Ticaret Bakanları Toplantısı'nda onaylanmasının beklendiği belirtildi.