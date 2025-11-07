Eğil'de Karayolu Ulaşımı 20 Kilometre Kısaldı

Eğil Belediyesince yürütülen asfalt çalışması ile Diyarbakır-Eğil arası karayolu ulaşımının 20 kilometre kısaldığı belirtildi.

Eğil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin ulaşım kalitesini artırmak, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir karayolu sunmak amacıyla çalışma yürütülüyor.

Çalışma kapsamında ilçeye bağlı Yatır Mahallesi ile Diyarbakır arasındaki asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yolun tamamlanmasıyla Diyarbakır-Eğil karayolu ulaşımı yaklaşık 20 kilometre kısaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, ilçe genelinde yaklaşık 1500 metrelik sati kaplama asfalt çalışmasını tamamladıklarını belirtti.

Asfalt çalışmasının yapıldığı Yatır Mahallesi yolunun Diyarbakır'dan ilçeye gelen vatandaşların çok sık kullandığı bir yol olduğunu ifade eden Seydaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yolun tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların gidiş ve gelişlerinde 20 kilometre bir kısalma oldu. Bu sayede hem ekonomik hem de zaman açısından büyük bir tasarruf sağlayacaktır. Bu yıl içerisinde yaklaşık 7 bin 500 metrelik sati kaplama çalışması yaptık. Asfalt çalışması yaptığımız 3 yol vatandaşların sık kullandığı yollardı. Bu sayede vatandaşlarımız daha ekonomik, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısına kavuştu. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun."