Ege Üniversitesi'nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması çalışanın ihbarıyla başlatılmış

İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde görev yapan kamu görevlileri ile çeşitli firma yetkililerinin, örgütlü şekilde hareket ederek kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları iddialarına ilişkin soruşturmanın, bir üniversite çalışanının ihbarıyla başlatıldığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

Üniversitede çalışan bir kişinin, üniversitedeki ihalelerde doğrudan temin yapıldığını ve belirli şirketlere pay edildiğini, ihalelerde usulsüzlükler olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Elde edilen kayıtlar, fiziki takip tutanakları, banka hareketleri, ihale ve doğrudan temin dosyalarıyla diğer deliller değerlendirildiğinde suçların örgütlü olarak işlendiği, örgüt elebaşısı olarak firma ilişkilerini Ş.Ç.'nin yönettiği, Ş.Ç.'nin döner sermaye işletme müdürlüğü ve satın alma biriminde görev yapan kamu görevlileriyle üniversiteden ihale ve doğrudan temin alan firma sahipleri üzerinde etkili olduğu öne sürüldü.

İhale ve ödeme süreçlerinin Ş.Ç.'nin talimat ve onayı doğrultusunda yürütüldüğü, firmalara yapılan ödemelerin örgüt üyeleri arasında paylaştırıldığı, belirli firmalara avantaj sağlandığı, piyasa araştırmasıyla yaklaşık maliyet tespitlerinin gerçeğe aykırı şekilde düzenlendiği iddia edildi.

Örgüt yöneticileri arasında eski genel sekreter M.A, eski hastane başmüdürü Ö.Ö, üniversitenin eski mali hizmetler müdürü H.Z. ve EÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve eski başhekim D.B.'nin yer aldığı, bu şüphelilerin örgüt elebaşısıyla yakın ilişki içerisinde bulunarak örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri, bazı kamu görevlilerinin kendileri veya yakınları adına kurulan firmalara ihale ve doğrudan temin verilmesini sağladıkları öne sürüldü.

Satın alma biriminde örgüt yöneticilerinin talimatlarına uygun hareket edecek personelin görevlendirildiği, talimatları sorgulayabilecek personelin ise farklı birimlere kaydırıldığı iddia edildi.

Örgüt elebaşı için üniversitede oda iddiası

Örgüt elebaşı Ş.Ç.'nin üniversitede herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen fiilen yönetici gibi davrandığı, kendisine üniversitede makam odası tahsis edildiği ileri sürüldü.

Üniversitede memur olarak görevli şüphelilerin banka hesaplarında ihalelerden kısa bir süre sonra maaş dışı artış yaşandığının tespit edildiği ifade edildi.

2024 yılı Sayıştay raporunda da Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ve doğrudan temin alımlarında EÜ'nün yaklaşık 3 milyar 100 lira zarara uğratıldığı ve genel itibarıyla aynı firmalara ihale verildiğine dair tespitlere yer aldığı aktarıldı.

Soruşturmaya konu olan firma sahibi ve kamu görevlilerin örgütlü hareket ederek toplam 26 eylem gerçekleştirdiği, örgüt elebaşı ve örgüt üyesi firma sahiplerinin 2020-2025 yılları arasında EÜ'den yaklaşık 2 milyar 500 milyon tutarında ihale ve doğrudan temin aldıkları, firmaların ihaleye ve doğrudan temine konu olan mal ve hizmetleri üretmedikleri, kamu görevlileri tarafından yapılması gereken piyasa fiyat araştırmasının firma sahipleri tarafından yapıldığı öne sürüldü.

Operasyon

Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

EÜ Tıp Fakültesi Dekanı D.B. ile hastane eski başmüdürü Ö.Ö.'nün de arasında yer aldığı 44 şüpheli yakalanmıştı.