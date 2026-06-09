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Ege Üniversitesi'ne yolsuzluk operasyonu; 45 gözaltı kararı

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İzmir merkezli operasyonda Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki usulsüz ihale ve alımlarla ilgili 44 şüpheli gözaltına alındı. Kamu zararının yaklaşık 3,1 milyar TL olduğu değerlendiriliyor.

3,1 MİLYAR TL KAMU ZARARI İDDİASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne yönelik yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı, kurum yöneticileri ile bazı şirket temsilcilerinin organize şekilde hareket ederek kamu zararına neden oldukları, ihale süreçlerinde rekabet koşullarının ortadan kaldırıldığı ve kamu kaynaklarının belirli kişi ve firmalara menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürütüldüğü belirtildi. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde; Sayıştay raporlarında da tespit edildiği üzere Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon Türk lirası kamu zararının oluştuğu değerlendirildiği belirtildi.

ŞÜPHELİLERDEN 44'Ü GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında aralarında kamu görevlileri ile firma temsilcilerinin de bulunduğu 45 şüpheli hakkında yakalama kararı üzerine bu sabah İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Ayrıca operasyon kapsamında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulduğu bildirildi.

Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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