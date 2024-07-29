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Eflani'de Tarım Kredi Kooperatifi Arpa Alımına Devam Ediyor

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Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, Tarım Kredi Kooperatifinin ilçede arpa alımına devam ettiğini bildirdi. Karadeniz, ilçede hububat ekiminde yaşanan gelişmeleri ve üretim artışını açıkladı.

Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, Tarım Kredi Kooperatifinin ilçede arpa alımına devam ettiğini bildirdi.

Eflani Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı da olan Karadeniz, yaptığı açıklamada, ilçede son yıllarda hububat ekiminde ciddi gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Ekimler yapılırken modern tarım araçlarının kullanıldığını ve ciddi üretim artışının sağlandığını aktaran Karadeniz, "Kooperatif üreticilerden şimdiye kadar 1100 ton arpa aldı. Arpa 7 lira 25 kuruştan alınıyor. 75 kuruş da devlet desteği var. 15 gündür alım sürüyor ve devam ediyor. Bu yıl doluya ve dona rağmen 1100 ton alım yapıldı. Olumsuzluklar olmasa hedefimiz 4 bin tondu. Toprak Mahsulleri Ofisi ise 1 Ağustos itibariye buğday alımına başlayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Karadeniz Karadeniz Eflani Ekonomi Güncel Haberler

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