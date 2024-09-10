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Edirne Valisi Yunus Sezer, bir tekstil fabrikasını ziyaret etti

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Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek incelemede bulundu. Sezer, fabrika çalışanlarına kolaylık diledi. Ayrıca, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer de Vali Sezer'i ziyaret etti ve teşekkür etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer 96 bin metrekarelik alan faaliyet gösteren fabrikada incelemede bulundu.

Faaliyetler hakkında bilgi alan Sezer, çalışanlara işlerinde kolaylık diledi.

Vali Sezer'e ziyaret

Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Soyuer'e teşekkür etti.

Soyuer de Sezer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Sezer Ekonomi Güncel

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