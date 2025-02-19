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Edirne Valisi Sezer, Hızlı Tren Projesi Çalışmalarını İnceledi

Edirne Valisi Sezer, Hızlı Tren Projesi Çalışmalarını İnceledi
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin devam eden Kapıkule-Çerkezköy etabında gerçekleştirilen çalışmaları inceledi. Yenilecek binalar ile modern ve konforlu hizmet sunulacağı belirtildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Kapıkule-Çerkezköy etabında devam eden çalışmaları inceledi.

Sezer, TCDD 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar ile proje kapsamında yenilenecek Kapıkule'deki istasyon ve gar binası ile gümrük alanında incelemede bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yenilenecek binalar ile vatandaşlara daha modern ve konforlu bir hizmet sunulacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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