Edirne Ticaret Borsasında Yeni Mahsul Buğday Alıcı Buldu

Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul buğdayın tonu 19 bin 20 liradan alıcı buldu.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, 2024 hasat sezonunun ilk buğdayı Çömlekakpınar köyü üreticilerinden Gökhan Gözyılmaz tarafından borsaya getirildi.

Gözyılmaz'a ait 1 ton buğday kilogramı 19 lira 20 kuruştan işlem gördü.

ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, ilk mahsulü getiren Gözyılmaz'a 100 litre mazot hediye etti.

Kurban, buğday hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.