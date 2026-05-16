Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'den ziyaret

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Köse, ziyaret kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek çalışanlara görevlerinde başarı diledi.

Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz tarafından Köse'ye ilçede yürütülen tarımsal faaliyetler, hayvancılık çalışmaları ve devam eden projelere ilişkin bilgi verildi.

Program kapsamında Köse, bir süre önce Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki görevinden ayrılan Göksel Bigin'e kuruma sunduğu katkılar dolayısıyla plaket takdim etti.

Köse, güçlü tarım, üretim ve sürdürülebilir kırsal kalkınma hedefi doğrultusunda sahadaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.