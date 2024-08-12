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Edirne Jandarma Komutanlığı Göletlerde Denetim Gerçekleştirdi

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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunması amacıyla göletlerde denetim gerçekleştirdi. Göletlerin çevresindeki canlıların yaşam alanlarını gözlemleyen ekipler, su sıkıntısı çekmemeleri için çalışmalar başlattı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri göletlerde denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Enez ilçesinde sıcak hava nedeniyle kuruyan ve kurumaya meyilli göl ve göletler kontroller gerçekleştirdi.

Göletlerin çevresindeki canlıların yaşam alanlarını gözlemleyen ve detaylı incelemelerde bulunan ekipler, canlıların hayatlarını idameleri için su sıkıntısı çekmemesi konusunda ilgili kurumlarla görüşülerek çalışmalar başlattı.

Jandarma çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik faaliyetlerine devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Jandarma Komutanlığı Jandarma Hayvan Hakları Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

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