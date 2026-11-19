Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Ticaret Borsasını ziyaret ederek yetkililerle görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Ticaret Borsasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Kurban ve yönetimle görüştü. Kurban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ayhan'a teşekkür etti.
Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Ticaret Borsasını ziyaret etti.
Borsadan yapılan açıklamaya göre Ayhan, ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Kurban, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Bahşı, Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Demircan ile meclis üyeleri Mahmut Özmen ve Mert Yılmaz'la görüştü.
Kurban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ayhan'a teşekkür etti.
Kaynak: AA