Edirne Emniyet Müdürü, 7 Yaşındaki Çocuğun Motosiklet Hayalini Gerçekleştirdi

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kendisiyle sohbet eden Ömer Yamaç'ın polis motosikletine binme hayalini gerçekleştirdi.

Akrabalarını ziyaret için ailesiyle İzmir'den kente gelen 7 yaşındaki Ömer Yamaç Üstünol, asayiş ve trafik denetimine katılan Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile sohbet etti.

Polis motosikletine binmek istediğini belirten Yamaç'ın bu talebi üzerine Karaburun, denetimdeki bir yunus ekibini çağırdı.

Park halindeki motosiklete binip kask takan Yamaç, yunus polisleriyle sohbet etti.

Karaburun'un kendisine hediyeler verdiği Yamaç, buna karşılık evden bir meşrubat getirdi.

Yamaç'a hediyesi için teşekkür eden Karaburun, hediyenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.